Kreis Viersen Dauerregen sorgt vielerorts für Wasser im Keller

„Vielerorts kommt es zurzeit dazu, dass sich Wasser durch Bodenplatten oder auch Wände im Keller drückt. Der Grund hierfür ist, dass die Böden durch die starken Regenfälle in den letzten Tagen und Wochen mit Wasser gesättigt sind und somit kein Wasser mehr aufnehmen können. Auch Retentionsflächen, Äcker und Grünflächen können kein Wasser mehr aufnehmen. Am Niederrhein sind nach hydrologischen Aussagen die Böden bis in eine Tiefe von circa 1,5 bis 2 Meter gesättigt“, beschreibt Kreisbrandmeister Rainer Höckels die Lage.