Visualisierung von Daten im Internet : Covid-19-Dashboard für die Grenzregion

Kreis Viersen Die Visualisierung im Internet bietet einen Überblick über die Corona-Infektionszahlen in den niederländischen Grenzgemeinden und den Landkreisen auf der deutschen Seite der Grenze.

Das grenzüberschreitende Covid-19-Dashboard nutzt öffentliche Daten des Robert-Koch-Instituts, des Nationale Institut für öffentliche Gesundheit und Umwelt der Niederlande (RIVM) sowie der Johns-Hopkins-Universität. Im Dashboard werden die deutschen und niederländischen Daten gegenübergestellt, um so die Verbreitung des Coronavirus in den Grenzregionen darzustellen.

Andries Heidema, Kommissar des Königs der Provinz Overijssel, sagt: „Natürlich sind die neuen Maßnahmen von Seiten Deutschlands sehr ärgerlich für alle, die regelmäßig die Grenze überqueren müssen. Gerade, weil wir so gerne mit unseren deutschen Nachbarn zusammenarbeiten. Dennoch müssen wir auch ehrlicherweise zu dem Schluss kommen, dass wir in den Niederlanden Anstrengungen unternehmen müssen, um die Infektionszahlen zu senken. Ich appelliere daher wirklich an jeden, sich als guter Nachbar an alle Maßnahmen zu halten. Denn nur so können wir wieder die Aussicht auf einen freien Grenzverkehr erhalten.“