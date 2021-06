Corona im Kreis Viersen : Inzidenzwert sinkt von 33,8 auf 33,5

Symbolfoto Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 18 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit gelten aktuell 155 Personen im Kreisgebiet als infiziert; 33 in Willich, acht in Grefrath und je sechs in Kempen und Tönisvorst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut Robert-Koch-Institut sank der Inzidenzwert von 33,8 auf 33,5. Im Kreis werden 13 Menschen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon fünf auf Intensivstationen, vier davon werden beatmet.

(emy)