Europawahl 2024 im Kreis Viersen CDU zufrieden, Grüne und SPD enttäuscht

Viele Wählerinnen und Wähler im Kreis Viersen machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. In Kempen etwa lag die Wahlbeteiligung bei 68,5 Prozent, in Willich bei 66,1 Prozent, in Tönisvorst bei 66,9 Prozent, in Grefrath bei 66,1 Prozent. Im Kreis Viersen sei die AfD Gott sei Dank nicht die zweitstärkste Kraft geworden, sagte der Kempener Udo Schiefner, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Viersen. Die CDU gehe als Sieger aus dieser Wahl hervor, doch sie sei, wie alle anderen demokratischen Parteien auch, Verlierer, wenn man auf die Ergebnisse blicke: Auch im ländlich geprägten Kreis gebe es anscheinend genügend Bürgerinnen und Bürger, die die AfD wählten. „Wir müssen jetzt gucken, warum sich Menschen von dieser Partei vertreten fühlen“, so Schiefner. „Ich glaube, dass sich viele missverstanden und nicht mehr gehört fühlen.“ Doch er finde es „unerträglich, wenn sich Menschen veranlasst sehen, solche extremen Parteien zu wählen.“ Mit Blick auf das Gesamtergebnis der SPD im Kreis Viersen seien 14,7 Prozent „für eine Volkspartei deutlich zu wenig“, so Schiefner. Dieses Ergebnis sei „bei weitem nicht zufriedenstellend.“