Bürgermeister aus dem Kreis Viersen appellieren an Land NRW „Kommunen dürfen nicht im Regen stehen gelassen werden“

In den Städten und Gemeinden im Kreis Viersen wird es zunehmend eng in den Flüchtlingsunterkünften. Händeringend suchen die Kommunen nach weiteren Möglichkeiten, die Menschen unterzubringen, die ihnen vom Land zugewiesen werden. Nach einem Gespräch am Montag appellieren nun Landrat Andreas Coenen (CDU) und die Bürgermeister im Kreis Viersen gemeinsam an das Land NRW, die landeseigenen Unterbringungskapazitäten aufzustocken. Den Appell schickten sie per Brief nach Düsseldorf.