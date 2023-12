Notfallvorsorge im Kreis Viersen Gute Vorbereitung auf den Notfall kann Leben retten

Was tun im Notfall? Wer hier schnell präzise Antworten geben kann, rettet möglicherweise Leben. Der Kreis Viersen möchte Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren, Eigenverantwortung in einem möglichen Krisenfall zu übernehmen. Die wichtigsten Fragen beantwortet eine Broschüre des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Darin befinden sich Empfehlungen und Checklisten für die persönliche Notfallvorsorge: Wie schütze ich mich und meine Familie bei Sturm oder Hochwasser? Wie verhalte ich mich, wenn der Strom für längere Zeit ausfällt? Und welche Vorräte sollte ich für eine Krise immer auf Lager haben? Die Broschüre liegt ab sofort in Arztpraxen und Apotheken im Kreis sowie in den Rathäusern und dem Kreishaus aus und kann unter www.bbk.bund.de › Warnung & Vorsorge › Vorsorge für den Notfall › Ratgeber und Checkliste heruntergeladen werden.