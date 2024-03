Kreis Viersen Birgit Jahrke aus Grefrath zur Vize-Landrätin gewählt

In geheimer Abstimmung hat der Kreistag des Kreises Viersen die Grefratherin Birgit Jahrke am Donnerstagabend zur vierten stellvertretenden Landrätin gewählt. Jahrke folgt damit auf Udo van Neer, der sich Anfang Januar aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurückzog und alle politischen Ämter niederlegte. Van Neer gehörte dem Kreistag seit 2004 an, für ihn rückte Birgit Koenen aus Tönisvorst in den Kreistag nach.