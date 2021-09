Neue Radbroschüre für den Kreis Viersen : Die Region per Fahrrad erkunden

Kreis Viersen Eine neue Radbroschüre der Kreisverwaltung beschreibt sechs Touren durch den Kreis Viersen. Sie ist kostenfrei in den Städten und Gemeinden erhältlich.

Wer den Kreis Viersen gern auf dem Rad erkundet, kann sich in den Rathäusern der Städte und Gemeinden jetzt eine neue Radbroschüre holen, die dort kostenfrei erhältlich ist. Der Kreis hat die Broschüre „Den Kreis auf zwei Rädern erkunden“ neu aufgelegt, in der sechs Touren beschrieben sind. Es geht durch Städte und Gemeinden des Kreises sowie angrenzende Orte auf deutscher und niederländischer Seite.

Karten zeigen Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Außerdem gibt es eine Kurzbeschreibung mit weiteren Erläuterungen und den markanten Knotenpunkten, an denen die Routen entlangführen. Für die Planung von Touren entlang des Radknotenpunktnetzes gibt der Kreis Viersen Lenkeranhänger heraus. Die Handhabung ist einfach: Wer eine Tour nach Knotenpunkten plant, kann die Knotenpunktnummern auf den Feldern eintragen, den Anhänger am Lenkrad befestigen und losradeln.

Die Broschüre sowie der Lenkeranhänger sind kostenlos erhältlich im Kreishaus am Rathausmarkt 3 in Viersen und in den Rathäusern und Bürgerservices der Städte und Gemeinden des Kreises Viersen. Interessierte können die gedruckte Ausgabe und den Lenkeranhänger unter Angabe der Postadresse auch per E-Mail bei Bettina Helfenritter (bettina.helfenritter@kreis-­viersen.de) anfordern. Zusätzlich steht die Broschüre einschließlich GPS-Tracks auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.kreis-viersen.de/tourentipps zum Download zur Verfügung.