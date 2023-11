Wie man richtig heizt Kreis Viersen bietet Kurs zum Ofenführerschein an

Als eine der ersten Kommunen in Deutschland habe sich der Kreis Viersen dem nationalen Projekt „Smartes Heizen mit Holz“ angeschlossen, teilte der Kreis am Montag mit. Ziel sei es, die lokale Luftverschmutzung durch eine optimierte Bedienung möglichst vieler privat genutzter Holzöfen schnell und deutlich zu verringern. Etwa in jedem dritten Haushalt in Deutschland gibt es holzbetriebene Öfen. Diese sollen laut Umweltbundesamt für rund 20 Prozent des Feinstaubs verantwortlich sein. Was das Projekt „Ofenführerschein“ erreichen will, erklärt Landrat Andreas Coenen (CDU): „Nach aktuellster Forschungslage ist es möglich, die Feinstaubbelastung um 45 Prozent, den CO 2 -Ausstoß um bis zu 30 Prozent und die Menge organischer Schadstoffe um bis zu 67 Prozent zu reduzieren. Voraussetzung ist es, dass die Holzöfen richtig bedient werden.“