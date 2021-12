Termine im Impfzentrum des Kreises Viersen vereinbaren : Kinderimpfungen am Freitag, Sonntag und Montag

Kreis Viersen Ab Freitag, 17. Dezember, können Eltern ihre fünf bis elf Jahre alten Kinder im Impfzentrum des Kreises Viersen gegen das Coronavirus impfen lassen. Dazu muss vorab online ein Termin vereinbart werden.

Eltern im Kreis Viersen können ihre fünf bis elf Jahre alten Kinder ab Freitag, 17. Dezember, im Impfzentrum in Viersen-Dülken gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie der Kreis Viersen am Mittwoch mitteilte, sind dafür zunächst drei Termine im Impfzentrum an der Heesstraße vorgesehen: Freitag, 17. Dezember, 15 bis 19 Uhr, Sonntag, 19. Dezember, 10 bis 17 Uhr, sowie Montag, 20. Dezember, 13 bis 19 Uhr. Weitere Termine sollen in Kürze bekannt gegeben werden.