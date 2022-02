Corona im Kreis Viersen : Erste Impfungen mit Novavax ab Sonntag im Impfzentrum

Im Impfzentrum des Kreises Viersen werden ab Sonntag, 27. Februar, Termine für die Impfung mit dem Vakzin von Novavax angeboten (Symbolbild). Foto: dpa/Alastair Grant

Kreis Viersen Der Kreis Viersen erhält am Samstag 2600 Dosen des Vakzins von Novavax. Ab Sonntag können sich Interessierte ab 18 Jahre im Impfzentrum damit impfen lassen, sie müssen aber vorab online einen Termin vereinbaren.

Im Impfzentrum des Kreises Viersen im ehemaligen Cornelius-Hospital in Viersen-Dülken können sich Interessierte ab Sonntag, 27. Februar, mit dem Impfstoff von Novavax impfen lassen. Wie der Kreis Viersen am Freitag mitteilte, erhält der Kreis in einer ersten Lieferung am Samstag vom Land NRW 2600 Dosen des neuen Impfstoffs. Für die Impfung muss ein Termin vereinbart werden.

Laut Kreis steht der neue Impfstoff aufgrund der aktuellen Nachfrage derzeit allen Personen ab 18 Jahre zur Verfügung. Eine Ausnahme bilden Schwangere und Stillende, für die es derzeit keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für den Impfstoff von Novavax gibt. Insgesamt soll NRW in dieser ersten Lieferung 309.000 Impfdosen erhalten, die am 26. Februar ausgeliefert werden. „Der Impfstoff der Firma Novavax bietet eine gute Alternative zu den bisherigen Impfstoffen“, hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) dazu am Donnerstag mitgeteilt. Er hoffe, „dass diejenigen, die sich bislang noch nicht mit einem der vorhandenen mRNA-Impfstoffe haben impfen lassen, diesen Proteinimpfstoff nun in Erwägung ziehen. Dies gilt insbesondere für die Menschen, die in so sensiblen Bereichen wie der Pflege arbeiten. Die Impfung ist der beste Schutz gegen das Coronavirus.“

Für die Impfung mit dem Vakzin von Novavax müssen Impfwillige im Kreis Viersen vorab online einen Termin buchen. Die Zweitimpfung finde im Abstand von drei Wochen termingenau und zur gleichen Uhrzeit im Impfzentrum statt, teilte der Kreis am Freitag mit. Mit Novavax geimpft wird dort am Sonntag, 27. Februar, 15 bis 17 Uhr, am Dienstag, 1. März, 17 bis 19 Uhr, am Donnerstag, 3. März, 17 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 5. März, 13 bis 15 Uhr.

Das Terminbuchungsportal für das Impfzentrum – auch für Impfungen mit Biontech oder Moderna – finden Interessierte im Internet unter www.kreis-viersen.de/landkreis/corona-infos-covid-19.

(biro)