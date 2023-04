Stiller Feiertag im Kreis Viersen Musik- und Tanzverbot am Karfreitag

Geregelt ist das Verbot im Feiertagsgesetz. Dort steht in Paragraph 8 explizit, welche Veranstaltungen zu welchen Zeiten verboten sind. So sind am Karfreitag nicht nur Musik, Tanz und öffentliche Sportveranstaltungen untersagt. Auch „sonstige öffentliche Veranstaltungen, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen“ sind von 0 bis 24 Uhr nicht gestattet. Am Ostersonntag sind öffentliche Sportveranstaltungen bis 11 Uhr untersagt.