Corona im Kreis Viersen : Besuch von Freilichtmuseum, Kreisarchiv und weiterem ohne Test

Kreis Viersen Nach der neuen Coronaschutzverordnung des Landes gelten ab dem heutigen Montag neue Regeln auch für die Kultureinrichtungen des Kreises Viersen.

So ist der Besuch des Niederrheinischen Freilichtmuseums in Grefrath ohne Terminbuchung mit einfacher Rückverfolgbarkeit möglich. Die Anzahl gleichzeitig anwesender Besucher im Innenraum bleibt eingeschränkt. Es gilt weiter Maskenpflicht in allen Innenräumen. Auch der Mindestabstand muss eingehalten werden. Führungen, museumspädagogische Programme und Kindergeburtstage sind eingeschränkt möglich – Informationen gibt es unter Tel. 02158 91730. Der Tante-Emma-Laden bietet nur seinen Fensterverkauf an. Im Außenbereich gibt es aber Sitzmöglichkeiten und Tische zum Verzehr vor Ort ohne den Nachweis eines Tests, einer Impfung oder einer Genesung. Die Außengastronomie des Pannekookehuus ist regulär ohne den Nachweis eines Test, einer Impfung oder einer Genesung zugänglich. Im Innenbereich müssen die Gäste geimpft, getestet oder genesen sein.