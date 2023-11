Aktion in Bäckereien im Kreis Viersen Besondere Brötchentüten zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Insgesamt sollen rund 25.000 Aktionstüten in Umlauf gebracht werden. Auf den Tüten sind die Telefonnummern und Kontaktdaten von verschiedenen Hilfs- und Beratungsstellen aufgeführt. An der Aktion beteiligen sich im Kreisgebiet Bäckereien, die mit mehreren Filialen vertreten sind, so die Bäckereien Achten, Hoenen, Kamps, Ooomen und Pesch. Außerdem liegen die Tüten in Grefrath in der Bäckerei Kreutschmann, im Grefrather Backstübchen und im Grefrather Bioladen aus, in Kempen in der Bäckerei Berns, der Bäckerei Weidenfeld, im Biomarkt Vienhues, im Café am Ring, im Café Kamperlings und im Café Poeth, in Tönisvorst in der Bäckerei Bölte, in der Bäckerei van Densen, in der Bäckerei Schollin, in der Brötchenstation, im Lieblingscafé Nina & Eda sowie in Steegs Backhaus und in Willich in der Bäckerei und Konditorei Greis sowie im Stautenhof.