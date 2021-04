Arndt Berson, Vorsitzender der Kreisstelle Viersen der Kassenärztlichen Vereinigung und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Kempen – hier bei einer Impfung im Irmgardisstift in Viersen-Süchteln –, wird in den nächsten Tagen die ersten Patienten in seiner Praxis impfen können. Der Impfstoff soll am Mittwoch geliefert werden. Foto: Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)