Statistik für den Kreis Viersen Arbeitslosenquote weiterhin bei 5,5 Prozent

„Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit den aktuellen konjunkturellen Herausforderungen. Dadurch entsteht eine zunehmende Unsicherheit bei den Betrieben, was sich gegenüber dem Vormonat in einem höheren Zugang in die Arbeitslosigkeit und einem geringeren Abgang in Arbeit widerspiegelt. Auch die Zahl der Stellenmeldungen der Arbeitgeber sinkt“, erläuterte Borgloh. In Krefeld lag die Arbeitslosenquote im Oktober bei 10,6 Prozent (September: 10,4 Prozent), im Kreis Viersen bei 5,5 Prozent (wie im September).