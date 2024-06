Aktuelle Zahlen für den Kreis Viersen Arbeitslosenquote sinkt im Mai leicht

Bereits in den vergangenen Monaten hatte sich die Arbeitslosenzahl bereits leicht verringert, im Mai war erstmals in diesem Jahr eine gesunkene Arbeitslosenquote im Agenturbezirk zu verzeichnen. Sarah Borgloh, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen, stellte jetzt die aktuellen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt vor. Konkret sind derzeit 22.454 Personen im Agenturbezirk arbeitslos – ein Rückgang von 107 im Vergleich zum Vormonat. „Im direkten Vergleich zum Vorjahr zeigen sich mehr Arbeitsaufnahmen bei ebenfalls gestiegenen Zugängen in die Arbeitslosigkeit. Es gibt also mehr Bewegung auf dem Arbeitsmarkt“, so Borglohs Folgerung.