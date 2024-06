Statistik der Arbeitsagentur Arbeitslosenquote im Kreis Viersen weiter stabil

Im Kreis Viersen hat sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat nicht verändert: Für Juni meldet die Agentur für Arbeit für den Kreis Viersen eine Arbeitslosenquote von 5,6 Prozent. Das ist deutlich niedriger als in Krefeld, dort liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 10.7 Prozent. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Krefeld und Kreis Viersen bei 7,8 Prozent (wie im Vormonat und im Vorjahresmonat). Insgesamt weist die Statistik für Juni 22.600 arbeitslose Menschen im Agenturbezirk aus, das sind 146 mehr als im Mai. „Die Zahl der Arbeitslosen ohne Berufsausbildung stieg um 95, die der Fachkräfte nur um fünf Personen, die in aller Regel nicht lange arbeitslos bleiben“, sagt Matthias Elvenkemper, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Krefeld/Kreis Viersen: „Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch die Unternehmen in Aus- und Weiterbildung investieren.“