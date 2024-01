Gesundheit im Kreis Viersen Apotheker sehen Streichung von Globuli als Kassenleistung gelassen

Ein Aus für die Finanzierung von Globuli und anderen homöopathischen Behandlungen durch die gesetzlichen Krankenkassen wird den Apotheken im Kreis Viersen wohl keine nennenswerten Umsatzeinbußen bescheren. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte am Donnerstag in Berlin angekündigt, dies in Kürze gesetzlich umsetzen zu wollen. „Die Homöopathie ist eine Leistung, die keinen medizinischen Nutzen auf der Grundlage des wissenschaftlichen Sachstandes erbringt“, so Lauterbach. Bislang können die Kassen solche Mittel als so genannte Satzungsleistungen anbieten, also zusätzlich zu den vorgeschriebenen Leistungen für Diagnosen und Behandlungen von Ärzten mit Homöopathie-Angeboten zahlen.