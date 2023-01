Straßenreinigungssatzung im Kreis Viersen Anwohner müssen Gehwege von Schnee und Eis befreien

So sieht es auch in Kempen und Grefrath aus. Nur in Tönisvorst müssen Anwohner die Gehwege in einer Breite von einem Meter von Schnee freihalten, in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen, wo es keine gesonderten Gehwege gibt, müssen sie einen mindestens einen Meter breiten Streifen vom Schnee freihalten und streuen.