Schüler, Lehrer und Eltern können mitmachen „Schulradeln“ im Kreis Viersen geht in die zweite Runde

Und was bringt die Teilnahme den Schülern? Neben dem Gewinn fürs Klima können sie auch etwas für ihre Klassenkasse tun. Auf Landesebene wird ein Wettbewerb durch das Zukunftsnetz Mobilität NRW organisiert, der die fahrradaktivsten Schulen prämiert. Im vergangenen Jahr wurde die Grundschule Wiesenstraße aus Kempen ausgezeichnet, die unter den Meistradelnden an den Grundschulen in NRW den zweiten Platz belegte. Auch der Kreis Viersen vergibt Prämien für Schulklassen. Fünf Preise gibt es für Klassenteams. Jeweils 300 Euro gehen an die Klassen mit den meisten erreichten Kilometern und mit den meisten aktiven Teilnehmenden. Die übrigen drei Preise werden unter allen teilnehmenden Klassen im Kreisgebiet verlost. Der Kreis Viersen weist darauf hin, dass die Unterteams erkennbar im Klassenverbund angelegt werden müssen, um am Kreis-Gewinnspiel teilnehmen zu können. Wer Fragen hat, kann sich an den Stadtradeln-Koordinator beim Kreis wenden, per E-Mail an brian.duelks@kreis-viersen.de.