Mobilität im Kreis Viersen Aktion „Stadtradeln“ findet wieder statt

Die Aktion „Stadtradeln“ findet in allen neun Städten und Gemeinden im Kreis Viersen statt. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Kilometer auf dem Weg zur Arbeit und Schule oder in der Freizeit gesammelt werden. Der Kreis Viersen setzt damit ein Zeichen für den Radverkehr und den Klimaschutz. Jeder im Aktionszeitraum zurückgelegte Kilometer wird im persönlichen Online-Radelkalender eingetragen oder per „Stadtradeln“-App automatisch aufgezeichnet. „Jede Strecke, bei der das Auto durch das Rad ersetzt wird, ist von Bedeutung“, teilt der Kreis Viersen dazu mit. Aus Grefrath nahmen im vergangenen Jahr 150 Radelnde teil, die insgesamt 35.939 Kilometer zurücklegten, in Kempen legten 777 Radelnde insgesamt 148.154 Kilometer zurück. In Tönisvorst erstrampelten 386 Radelnde gemeinsam 62.608 Kilometer, in Willich waren es 451 Radelnde, die insgesamt 111.207 Kilometer fuhren.