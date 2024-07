Unterwegs im Kreis Viersen Am Raderlebnistag gibt‘s auch was zu gewinnen

Wer sich am Gewinnspiel beteiligen möchte, kann sich dafür noch am Sonntag registrieren oder bereits jetzt online über einen Link auf www.niederrhein-tourismus.de. „Dafür die erforderlichen persönlichen Daten eingeben. Im Anschluss landet eine E-Mail im Postfach, die nur noch bestätigt werden muss“, heißt es von Niederrhein Tourismus. Zu gewinnen gibt es drei Preise: ein E-Bike von van Herk Bikes in Nettetal, ein Tourenrad von Radsport Claassen in Kempen und einen Wellness-Wochenend-Gutschein vom Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel.