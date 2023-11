Gesundheit im Kreis Viersen Ärzte warnen vor Praxenkollaps

Wie es wäre, wenn man krank ist, beim Arzt anruft und niemand ans Telefon geht, können Patientinnen und Patienten am Mittwoch, 15. November, erleben. Dann werden in den Hausarztpraxen im Kreis Viersen nämlich die Anrufbeantworter eingeschaltet. Die Aktion mit dem Titel „Lauterbach steht auf der Leitung“ sei eine Simulation für den Ernstfall, sagt Arndt Berson, Hausarzt in Kempen und Vorsitzender der Kreisstelle Viersen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO). Patientinnen und Patienten müssten sich aber keine Sorgen machen, dass am 15. November niemand da sei, „es werden nur die Anrufbeantworter besprochen, die Praxen sind offen“, sagt Berson. In dringenden Fällen könnten Patienten persönlich in die Praxen kommen. Oder eben ab Donnerstag wieder anrufen.