Abfallberatung des Kreises Viersen unterwegs Speisereste in Biotonnen Thema beim Wochenmarkt

Seit Anfang des Jahres dürfen im Kreis Viersen auch Speisereste in der Biotonne entsorgt werden. Dazu zählen etwa Eierschalen, feste Milchprodukte wie Käse oder Quark, Fischgräten und Knochen, gekochte Essensreste oder verdorbene Lebensmittel ohne Verpackung. Roher Fisch, rohes Fleisch oder Kleintierstreu dürfen dagegen nicht in der Biotonne entsorgt werden. Darauf macht der Kreis Viersen aufmerksam. Um Bürgerinnen und Bürger über die Neuerung zu informieren, ist die Abfallberatung des Kreises Viersen nun in den kommenden drei Wochen auf Wochenmärkten im Kreisgebiet unterwegs. Am Infostand erfahren Interessierte mehr über den Kreislauf des Bioabfalls, erfahren, wie viel Energie im Bioabfall stecken kann, und können im Film auch einen Blick in die neue Bioabfallbehandlungsanlage werfen.