Regionalwettbewerb „Jugend forscht / Schüler experimentieren“ Nachwuchs beweist Forschergeist

Lotte Looschelders, Tessa van Beurden und Saniye Eruysal von der Liebfrauenschule Mülhausen haben sich mit der Intelligenz von Hunden auseinandergesetzt und ein Intelligenzspielzeug für Vierbeiner in Form eines Würfels entwickelt, der verschiedene Stufen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden bietet. Selbst Hundebesitzer, stellten die drei 14-Jährigen fest, dass sich die Tiere doch des Öfteren langweilen. „Wir bemerkten bei den Versuchen, dass die Hunde an den Aufgaben wachsen. Die Spritze haben sie zunächst angeknabbert, bevor sie lernten, dass man am Kolben ziehen muss, damit die Leckerchen per Luftdruck herausfallen“, berichtet Tessa.