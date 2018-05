Kreis Viersen: Kreis und Polizei kontrollieren Tempolimits

Kreis Viersen Auf den Straßen des Kreises Viersen misst das Kreisordnungsamt auch in der kommenden Woche die Geschwindigkeit. Geblitzt wird in Zonen mit Tempo 30, 50 und 70. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird am kommenden Montag, 14. Mai, und Mittwoch, 16. Mai, jeweils in Tönisvorst, Kempen, Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen kontrolliert. Am Dienstag, 15. Mai, und Donnerstag, 17. Mai, ist der Radarwagen jeweils in Willich, Grefrath, Nettetal und Brüggen unterwegs. Wer die Tempolimits nicht beachtet, muss am Freitag, 18. Mai, und Samstag, 19. Mai, in Willich, Tönisvorst und Kempen mit unerwünschten Fotos rechnen. Knöllchen gibt es am Samstag außerdem für Temposünder in Grefrath.

Die Polizei kündigt für kommende Woche Geschwindigkeitskontrollen unter anderen an folgenden Stellen an: am Montag in Elmpt an der K 9 (Boscherhausen), am Dienstag in Kaldenkirchen an der Steyler Straße und in Brüggen an der L 373, am Mittwoch in Schwalmtal an der L 3 (Leloh), am Donnerstag in Viersen an der Gladbacher Straße, am Freitag in Grefrath an der L 39, am Samstag in Brüggen an der B 221 (Hülst) und am Sonntag in Dülken, an der L 475 (Waldnieler Straße).