Kreis Viersen : Kreis und Polizei auf der Jagd nach Temposündern

Kreis Viersen Auf den Straßen des Kreises Viersen misst das Kreisordnungsamt auch in der kommenden Woche die Geschwindigkeit. Geblitzt wird in Tempo-Zonen mit 30, 50 und 70 km/h. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es Knöllchen für Temposünder am kommenden Dienstag, 22. Mai, und Donnerstag, 24. Mai, jeweils in Brüggen, Nettetal, Willich und Grefrath. Am Mittwoch, 23. Mai, blitzt das Team des Ordnungsamtes Temposünder in Tönisvorst, Kempen, Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen. Wer die Tempolimits nicht beachtet, muss am Freitag, 25. Mai, in Willich, Tönisvorst und Kempen mit unerwünschten Fotos rechnen. Am Samstag, 26. Mai, heißt es dann Augen auf im Straßenverkehr in Willich, Grefrath, Tönisvorst und Kempen.

Die Kreispolizei kündigt für die kommende Woche Tempokontrollen unter anderem an folgenden Stellen an: am Mittwoch in Süchteln auf der Hindenburgstraße, am Donnerstag in Kempen an der Kreisstraße 23, am Freitag in Viersen auf der Bachstraße sowie am Samstag in Willich auf der Landstraße 361 (Niederheide). Darüber hinaus wird die Polizeiauch spontan an anderen Stellen Geschwindigkeitsmessungen vornehmen.

(rei)