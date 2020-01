„Ohne Auto mobil“ : Senioren können Führerschein abgeben

Kempen / Willich Kreis und NEW haben Aktion „Ohne Auto mobil“ gestartet. Spezielle Abo-Tickets werden angeboten.

Der Kreis Viersen hat in Kooperation mit der NEW die Aktion „Ohne Auto mobil“ gestartet. Damit soll Verkehrsteilnehmern der Umstieg vom Auto auf den Öffentlichen Personennahverkehr erleichtert werden. Wer freiwillig auf seine Fahrerlaubnis verzichtet und seinen Führerschein beim Kreis abgibt, erhält mit der entsprechenden Bescheinigung für die ersten beiden Monate kostenfrei ein Bärenticket, ein Ticket 1000 oder Ticket 2000 im Abonnement. Damit kann jeder Teilnehmer Busse und Bahnen im VRR-Gebiet nutzen. „Viele Senioren haben Angst davor, mit der Rückgabe ihres Führerscheins auch ein Stück Mobilität zu verlieren. Wir wollen mit dieser Aktion den Einstieg erleichtern. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt man auch im hohen Alter mobil“, so Wolfgang Opdenbusch, Geschäftsführer der NEW mobil & aktiv. „Viele Senioren fühlen sich im hohen Alter unsicher, weil sie merken, dass Wahrnehmung und Reaktionsvermögen nachlassen. Wir wollen mit dieser Aktion zeigen: Bus und Bahn sind dann sogar sicherer und entspannter“, erklärt Ralf Seebauer, Leiter des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr.