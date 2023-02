Untersuchung im Kreis Viersen Kreis lässt Verfügbarkeit von Grundwasser prüfen

Die Grundwasserbilanzierung zeigt auf, in welchen Gebieten ausreichend Grundwasser zur Verfügung steht – und wo es knapp werden könnte. „Der Kreis Viersen wird besonders die potenziellen Engpass-Gebiete verstärkt im Blick behalten, um sicherzustellen, dass dort keine Überbewirtschaftung erfolgt“, teilte die Kreisverwaltung weiter mit. Das heißt: Es darf nicht mehr Grundwasser entnommen werden, als sich neu bildet. Zudem will der Kreis Viersen die Bilanzierung kontinuierlich fortsetzen. Sobald neue Wasserrechte, etwa aus dem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Bereich, zur Grundwasserentnahme genehmigt oder geändert werden, passt sich die Bilanzierung automatisch an.