Schwerer Unfall auf der B509 : Krefelder stirbt bei Autounfall

Kempen Auf der B509 zwischen Krefeld und Kempen ist es am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 66-Jähriger mit dem Auto in Richtung Kempen, als er Zeugen zufolge ins Schlingern geriet und von der Straße abkam.

Er prallte gegen einen Baum und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Zunächst hatte die Polizei am Mittwochabend mitgeteilt, dass der 66-Jährige aus Kempen stamme. Das ist nicht richtig: Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, stammte der tödlich Verunglückte aus Krefeld.