Nach Unfallflucht in Kempen gestellt : Krefelder kommt mit Auto alkoholisiert von der Fahrbahn ab

(jbu) Ein 26-jähriger aus Krefeld soll am Freitag unter Alkohol- und vermeintlichem Betäubungsmitteleinfluss in Kempen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen sein und Unfallflucht begangen haben. Gegen 17 Uhr fuhr der Mann über den Krefelder Weg in Richtung Kempen. Der Polizei zufolge soll er links von der Fahrbahn abgekommen und über einen Grünstreifen ins Feld gefahren sein. Anschließend setzte er seine Fahrt auf dem Krefelder Weg fort und touchierte hierbei einen Leitpfosten, beschädigte eine Betonmauer und einen Metallzaun. Ein hinter ihm fahrender Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Hinter der Kreuzung Krefelder Weg / Unterweidener Straße konnte der Flüchtige von den Einsatzkräften angehalten werden. Er wurde zwecks Blutprobe mit zur Wache genommen und sein Führerschein sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 3770 in Verbindung zu setzten.