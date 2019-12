Neujahrskonzert : Sinfoniker starten Neujahr mit Beethovens „Neunter“

Was denn sonst im Jahr seines 250. Geburtstags: Ludwig van Beethoven startet 2020 in Krefeld. Foto: ullstein bild

Krefeld Krefeld dürfte bei den Ersten sein, die am Neujahrsmorgen mit Beethovens „Neunter“ das Beethoven-Jahr einläuten. 200 Musiker bringt das Großprojekt von GMD Mihkel Kütson auf die Bühne. Im Sommer gibt‘s einen Beethoven-Marathon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Armin Kaumanns

Die gute Nachricht zuerst: es gibt noch Karten. In Mönchengladbach noch sehr wenige, in Krefeld ein paar mehr. Aber klar ist: Wer dieses Neujahrskonzert live miterleben will, sei es nun um 11 oder um 20 Uhr, der muss sich sputen. Schließlich sind die musikalischen Neujahrsgrüße seit Amtsantritt von Generalmusikdirektor Mihkel Kütson in den Städten der Theaterehepartner Kult. 2020, also in nicht mal vier Wochen, steht Beethoven auf dem Programm. Was denn auch sonst im Jahr seines 250. Geburtstags. Dabei dürften die Niederrheinischen Sinfoniker bei den ersten im Lande sein, die die „Neunte“ anstimmen. Prosit!

„Bisher haben wir zu Neujahr immer Grüße aus aller Welt gespielt, ein beschwingtes Programm mit Musik aus aller Herren Länder“, schaut Kütson auf die vergangenen Jahre zurück. „Diesmal spielen wir Neujahrsgrüße FÜR alle Welt. Denn die Neunte ist ein Meilenstein nicht nur in der Musikgeschichte, sondern auch ein Meilenstein der Humanität.“ Außerdem Europahymne und das erste symphonische Werk überhaupt, in dem ein Chor zum Einsatz kommt. Friedrich Schillers „Ode an die Freude“, die im letzten Satz des mit über einer Stunde Dauer alle damaligen Dimensionen sprengenden Werks wie ein Oratorium in die Sinfonie einfällt, gibt denn auch das Motto fürs Neujahrskonzert ab, das mit „Freude schöner Götterfunken“ noch das Silvesterfeuerwerk nachhallen lässt. Und so ganz bierernst wird das Konzert auch nicht, denn Intendant Michael Grosse lässt es sich wie gewohnt nicht nehmen, sein Publikum durchaus launig im Neuen Jahr und in seinen Häusern willkommen zu heißen. Dazu wird er auch Schiller zitieren, aber dessen eher witzige „Ode an die Freunde“. Man beachte das „n“.

Info „Freude schöner Götterfunken“ „Freude schöner Götterfunken“ – Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll opus 125. Neujahrskonzert mit den Niederrheinischen Sinfonikern, Dorothea Herbert, Sopran, Boshana Milkov, Alt, Kairschan Scholdybajew, Tenor, Johannes, Schwärsky, Bass, Opernchor und Extrachor, Niederrheinscher Konzertchor, Leitung: GMD Mihkel Kütson. Moderation: Michael Grosse Mittwoch, 1. Januar 2020, 11 Uhr Theater Krefeld, 20 Uhr, Theater Mönchengladbach Karten (24,50 bis 72 Euro): 02151 805-125, 02166 6151100, www.theater-kr-mg.de

Beethovens „Neunte“ ist ein Kraftakt. Das Orchester ist vor allem im Blech dick besetzt, die vier Gesangssolisten haben zwar nicht besonders viel, aber vertrackt schwere Töne zu singen. Lange, hohe. Und der Chor muss sich mächtig ins Zeug legen, um den orchestralen Tumult zu übertönen. Weil Kütson den Opernchor, den Extrachor und den Niederrheinischen Konzertchor aufbietet, werden an die 200 Leute auf der Bühne stehen. „Ich denke, Beethoven hat mit dieser Sinfonie ganz bewusst sein eigenes Denkmal geschaffen“, sagt Kütson zur Qualität der Partitur, die er erst zwei Mal in seinem Leben aufführte. Am Niederrhein vollendet der estnische Dirigent im Beethoven-Jahr übrigens den Zyklus aller neun Sinfonien, im Juni steht die „Erste“ auf dem Programm des letzten Sinfoniekonzerts.