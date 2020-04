Behandlungsplätze : Corona: Kliniken machen keine Angaben

Info

Am Donnerstag (Stand: 12 Uhr) befanden sich 17 Corona-Infizierte in stationärer Behandlung. Das teilte der Kreis Viersen mit, ebenso, dass aktuell 258 Personen positiv auf das Virus getestet seien. 77 Personen gelten wieder als gesund, fünf sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. 284 Kontaktpersonen sind in häuslicher Isolation. In Wilich gibt es aktuell 81 bestätigte Fälle, in Tönisvorst 46, in Kempen 32 und in Grefrath 17.