Kräuter sammeln in Grefrath Wie eine Suppe der Gesundheit dient

Ins Haus Rasseln im Niederrheinischen Freilichtmuseum zog tiefe Entspannung ein. Dicke Holzscheite knisterten in der offenen Feuerstelle, Funken flogen im Kamin. In der Mitte des Raumes flackerten eine dicke Osterkerze und weitere Teelichter in Schalen. Vor einem Naturblumenstrauß mit Osterglocken hockte Meister Lampe neben Eiern. Dazwischen lagen neun Kräuter – und um genau diese ging es auch: Bärlauch, Brennnessel, Giersch, Gänseblümchen, Gundermann, Löwenzahn, Schafgarbe, Spitzwegerich und Vogelmiere rückten in den Mittelpunkt.