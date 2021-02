Kostenpflichtiger Inhalt: Kundgebung vor dem Landtag in Düsseldorf : Kosmetikerinnen demonstrieren für Öffnung

Die Kosmetikerinnen Ewa Kuczmera (li.) und Nicole Munsters stehen an der leeren Behandlungsliege im Salon Auszeit in Kempen. Foto: Norbert Prümen

Kempen/Tönisvorst/Grefrath Sie wollen ihre Studios auch kurzfristig wieder öffnen dürfen. Die Beschäftigten der Branche in Nordrhein-Westfalen ergreifen nun die Initiative und treffen sich am Freitag, 19. Februar, zu einer großen Demonstration vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf.