Konzert mit duodecim in der Paterskirche Kempen : Frauenchor begeistert sein Publikum

Nach dem großen Erfolg mit den Improvisationen nach Publikumswünschen im vergangenen Jahr konnten die Organisatoren der Kempener Orgelkonzerte für das „Konzert in der Silvesternacht“ am Dienstag, 31. Dezember, 21.30 Uhr, in der Propsteikirche einen hervorragenden Improvisator gewinnen, der spontan auf Musikvorschläge aus dem Publikum eingehen kann: Otto Krämer ist nicht nur Organist und Kantor an der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Straelen. Seine Konzerte und Workshops führen ihn durch ganz Europa, nach Kanada und in die USA. Seit 2013 ist er Dozent für Orgelimprovisation an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.

Karten für das „Konzert in der Silvesternacht“ gibt es – außer montags – an der Vorverkaufsstelle im Kulturforum Franziskanerkloster, Kempen, Burgstraße 19, Telefon:02152 917-4120 oder per E-Mail an: kartenverkauf@kempen.de