Konzert in Paterskirche Kempen Arundos begeistern ihr Publikum in der Paterskirche

„Hört man das Arundosquintett spielen, fragt man sich, warum ausgerechnet das Streichquartett als Königsklasse der Kammermusik gilt“ - so lautete unlängst ein Kommentar im WDR3-Rundfunk anlässlich eines Konzertes des Bläserquintetts mit dem Namen Arundos. So dachten vermutlich auch viele Besucher in der vollbesetzten Paterskirche, wo das 2013 gegründete Ensemble musizierte. Anna Saha, Soloflötistin des Sinfonieorchesters Aachen, Christine Stemmler, Dozentin für Klarinette an der Robert-Schumann-Musikhochschule Düsseldorf, Lisa Rogers, Solohornistin der Düsseldorfer Symphoniker und Yuka Maehrle, Solofagottistin der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford überzeugten ebenso wie Sebastian Poyault. Er ist stellvertretender Solooboist im Kölner Gürzenichorchester und vertrat den eigentlich den Arundos zugehörigen Yoshihiko Shimo, der einen anderen Auftritt hatte. Was den Reiz eines Bläserquintetts ausmacht – die völlige Verschmelzung klanglich recht gegensätzlicher Instrumente – beherrschen die hochkarätigen Musiker in hohem Maße und fesseln dadurch ebenso wie durch ihre sicht-und hörbare Freude an der Musik.