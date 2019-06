Kempen : Mit barocker Pracht aus Versailles

Jean Baptiste Robin spielt Orgel in Versailles. Foto: Robert Onofrio

Kempen An der Schlosskapelle in Versailles gibt es vier Organisten, alle großartige Meister ihres Fachs. Einer von ihnen, Jean Baptiste Robin, wird am Donnerstag in der Paterskirche spielen.

Ludwig XIV. hatte neben zahlreichen Musikern am Hofe von Versailles stets vier Organisten für das Orgelspiel in seiner königlichen Schlosskapelle angestellt – ein Luxus, der in Frankreich bis heute besteht. Auch heute noch besetzen vier weltweit bekannte Organisten, absolute Meister ihres Fachs, diesen begehrten Posten. Einer dieser vier Organisten ist Jean Baptiste Robin.

Diese königliche, barocke Pracht wird in die Kempener Paterskirche einziehen, wenn am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr der Organist aus Versailles, Jean Baptiste Robin auf der König-Orgel Musik aus dem Versailler Schloss spielen wird. Diesen nicht nur zur Zeit Ludwig des XIV., sondern bis heute sehr bedeutenden Organistenposten hat der Franzose aufgrund seiner überragenden musikalischen Qualitäten seit 2010 inne. Damit steht er in der Tradition berühmter französischer Organisten wie François Couperin oder Louis Marchand, deren Musik er neben eigenen Kompositionen für das Kempener Publikum spielen wird. Der 42-jährige Franzose studierte am Pariser Konservatorium Orgel und Komposition.

Info Karten gibt es im Kulturforum Donnerstag, 13.Juni, 20 Uhr, in der Paterskirche - Kulturforum Franziskanerkloster an der Burgstraße19 in Kempen. Tickets gibt es für 10,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro unter Telefon: 02152 917-4120 und an der Abendkasse. www.kempener-orgelkonzerte.de

Jean Baptiste Robin ist permanent unterwegs, um weltweit Orgelkonzerte zu geben. So gastiert er in Europa, in Russland, Israel, Japan und Süd-Korea, in Kanada und in den USA. Dabei spielt er nicht nur an bedeutenden Kirchenorgeln, sondern ebenso in bekannten Konzertsälen wie der Wall Disney Hall in Los Angeles, dem Mariinsky Theater in St. Petersburg oder der Forbidden City Concert Hall in Beijing in China. Auch als Lehrer ist er weltweit gefragt und hat zum Beispiel als Artist-in-Residence an der Yale-University unterrichtet.