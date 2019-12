Grefrath : Musik von Benjamin Britten in modernen Klängen

Grefrath Am 1. Advent gab die Grefrather Kantorei der Evangelischen Kirchengemeinde Grefrath gemeinsam mit anderen Musikerinnen und Musikern ein Gastspiel in St. Laurentius. Als Hauptwerk hatte man die Sankt Nikolaus Kantate von Benjamin Britten (1913-1976) gewählt.

Dann gewinnt das bekannte Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“, das alle mitsingen sollen, wieder die akustische Oberhand im Kirchenraum. Pollmann begleitet den spontanen Chor an der Orgel, aber nicht in der üblichen Weise, sondern schon als Einstimmung auf die Musik von Britten in moderneren Klängen. Wie gut, dass das Publikum bei diesem Lied sattelfest in der vertrauten Melodie ist.