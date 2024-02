Schenkung ist Anlass Konzept für Kunst im öffentlichen Raum in Kempen

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Verwaltung, Politik – ergänzt um externe Kunstexperten – soll zudem festlegen, welche Kunstwerke künftig im Stadtgebiet dauerhaft oder vorübergehend gezeigt werden sollen. Dabei soll auch geprüft werden, ob und wie Objekte zur Stadt und ihrer Geschichte passen. Die Arbeitsgruppe soll ferner Empfehlungen geben, wo Kunstwerke im öffentlichen Raum am besten hinpassen. Die Erfahrung auch in der Stadt Kempen zeigt, dass nicht jede Skulptur, die auf einem Platz oder in einem Park aufgestellt wurde, dort auch den richtigen Standort hat. Bereits seit den 1970er-Jahren hat es immer wieder Kritik an Standorten gegeben, an denen Kunstwerke ohne Rücksichtnahme auf das unmittelbare Umfeld positioniert worden waren.