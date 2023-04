Willkommen in der katholischen Gemeinde Wie Kinder über die Kommunion denken

Kempen · In diesem Jahr gehen 84 Kinder in Kempen zur Erstkommunion. Die Feiern finden an vier Terminen in der katholischen Kirche Christ König statt. Noah Bonse und Greta Brüning freuen sich schon sehr auf ihren Tag.

15.04.2023, 05:15 Uhr

Kommunionkind Greta Brüning wünscht sich ein schönes Fest bei bestem Wetter. Foto: Norbert Prümen

Von Jannetta Janßen