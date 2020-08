Kempener Wahlausschuss tagte : Wahlvorschläge einstimmig verabschiedet

Kempen Keine Diskussionen gab es jetzt in der Sitzung des Wahlausschusses des Kempener Stadtrates, der über die eingereichten Vorschläge der Parteien und politischen Gruppierungen zur Kommunalwahl am 13. September zu befinden hatte. Alle Kandidatenvorschläge gingen einstimmig durch.

Für das Amt des Bürgermeisters und damit die Nachfolge von Rübo, der nicht mehr antritt, kandidieren Philipp Kraft (CDU), Christoph Dellmans (SPD/Grüne), Cedric Franzes (FDP) und Georg Alsdorf (Freie Wähler Kempen). In den 20 Wahlbezirken treten bei der Stadtratswahl an: CDU, SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler, Die Linke, AfD, Piraten und die Listenverbindung ÖDP-Bürgerinitiative Kempen. Die AfD hat in Kempen nur zwölf, die Piratenpartei nur 13 der 20 Wahlbezirke mit Kandidaten besetzen können. Alle übrigen Parteien und Gruppierungen treten in sämtlichen Bezirken an.