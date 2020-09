Liveblog zur Kommunalwahl : Alle Nachrichten, Artikel, Ergebnisse zur Kommunalwahl

Verschiedene Stimmzettel und ein Stimmzettelumschlag für die Briefwahl (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Kempen/Willich/Tönisvorst/Grefrath Bleiben Sie auf dem Laufenden: In unserem Liveblog finden Sie die Nachrichten zur Kommunalwahl 2020 in Kempen, Willich, Tönisvorst und Grefrath in Echtzeit.

Es wird gewählt – bei der Kommunalwahl stimmen die Wahlberechtigten über die (neuen) Chefs in den Rathäusern in Kempen, Willich, Grefrath und Tönisvorst ab. Auch die Stadt- beziehungsweise Gemeinderäte werden gewählt, ebenso wie Kreistag und Landrat. Wir berichten aktuell über die Ergebnisse des Wahltags.