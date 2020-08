Kostenpflichtiger Inhalt: Bürgermeisterkandidat in Kempen: Cedric Franzes (FDP) : Ein junger Liberaler will Chef im Rathaus werden

Cedric Franzes hat kurzerhand sein Wohnzimmer in ein Aufnahmestudio verwandelt, um hier einen podcast zur Wahl aufzunehmen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Seit seinem 16. Lebensjahr ist Cedric Franzes in der FDP. Jetzt, mit 28 Jahren, will er Bürgermeister in Kempen werden. Der Unternehmensberater hat bei der Kommunalwahl am 13. September drei Gegenkandidaten.