Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Kempen : Zwei Macher im Duell um die Macht

Christoph Dellmans am Wahlabend, den er bei sich zu Hause mit Familie sowie privaten und politischen Freunden verbrachte. Foto: Norbert Prümen

Analyse Kempen Im Kempener Rathaus wurde am Montag schon alles für die Stichwahl am 27. September vorbereitet. Es müssen neue Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl gedruckt, erneut Wahlunterlagen an die mehr als 29.000 Wahlberechtigten verschickt werden. Zuvor muss der Wahlausschuss am Dienstag das Ergebnis vom Sonntag bestätigen und die Stichwahl formell beschließen.