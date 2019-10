Kommentar zur Bürgermeisterkandidatenwahl in Kempen : Es könnte am Wahltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben

Es könnte am Wahltag ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben

Kommentar zur Bürgermeisterkandidatenwahl in Kempen

Meinung Kempen Zuzutrauen ist das Spitzenamt in der Stadt Kempen beiden.

Zwei starke Typen fürs Kempener Rathaus“ titelte die Rheinische Post im Vorfeld der Wahl der beiden Bewerber um das Bürgermeisteramt in Kempen. In der Tat präsentierten sich Philipp Kraft (CDU) und sein künftiger Kontrahent Christoph Dellmans (parteilos) als „Macher“, die für frischen Wind im Rathaus am Buttermarkt sorgen wollen.