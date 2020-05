Kommentar : Hartnäckigkeit kann sich auszahlen

Mit besonderer Hartnäckigkeit haben Kempener Bürger und Umweltverbände sich für den Erhalt der Lindenallee an der Hülser Straße eingesetzt. Mit der von der Stadtplanung vorgelegten neuen Variante, den Kreisverkehr so zu verschieben, dass nur noch drei der alten Linden und insgesamt bis zu neun Bäume weniger gefällt werden müssen, liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch, über den die Politik nun beraten und letztlich entscheiden muss.

Entschieden wird aber in der anstehenden Sitzung des Planungsausschusses noch nicht über die Realisierung des Bauvorhabens, sondern zunächst nur darüber, dass auch die neue Variante im Rahmen des planungsrechtlichen Verfahrens öffentlich ausgelegt wird. Die Bürger können dann die Pläne einsehen und gegebenenfalls Stellung dazu beziehen. Das ist das normale Prozedere. Also: Auch die neue Variante der Stadtplanung ist noch nicht in Stein gemeißelt. Allerdings ist sie ein gangbarer Weg, um nach Abwägung aller Belange eine realisierbare Lösung zu erreichen.