Kommentar : Es fehlt ein klares Konzept

Kempen Beim Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in Kindergärten oder in Kindertageseinrichtungen tritt die Stadt Kempen weiterhin auf der Stelle. Nach den Meldungen vom Dezember mit dem angekündigten Kurswechsel, nun in den kommenden Jahren gleich drei neue Kindergärten bauen zu wollen, wird derzeit nur der Mangel verwaltet.