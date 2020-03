Kommentar : Überzeugungsarbeit ist notwendig

Die konzeptionelle Weiter­entwicklung der Sportstätten in Kempen wird eine von vielen Aufgaben für den neuen Stadtrat sein. Der tritt nach der Kommunalwahl im Herbst dieses Jahres zusammen. Das Thema wird im bevorstehenden Wahlkampf eine Rolle spielen.

Vereinssportler sind eben auch Wähler. Der Stadtsportverband macht bei diesem Thema ebenfalls Druck. Dass die Interessenvertretung der Sportvereine in die konzeptionellen Überlegungen einbezogen werden muss, versteht sich von selbst. Im Rathaus ist in den vergangenen Jahren auch beim Thema Sportstätten eine zielführende perspektivische Entwicklung verschlafen worden. Es gab viele Absichtserklärungen, hier und da einige Verbesserungen und immer wieder Rückschläge. Der Geduldsfaden vieler Vereinsvertreter ist extrem angespannt. Man will endlich Taten sehen. Auf den neuen Bürgermeister, den neuen Sportdezernenten und den neuen Stadtrat kommen da jede Menge Arbeit und Überzeugungskraft zu.